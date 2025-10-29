Olimpiadi Milano-Cortina 2026 100 giorni al grande evento
Per l'occasione si è tenuto un evento organizzato all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia per celebrare il conto alla rovescia verso l’accensione del braciere olimpico. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
VIDEO / Viaggio nei cantieri milanesi a 100 giorni dai Giochi olimpici. Uno dei più importanti è la nuova Arena Milano Santa Giulia, nel quartiere omonimo, che ospiterà le gare di hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi Milano Cortina. Con 16 mila posti e una Vai su Facebook
? Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 costeranno 5,5 milioni di franchi al Canton Grigioni, in parte coperti dall'Italia. https://buff.ly/zij08Dj #MilanoCortina2026 #Grigioni #Olimpiadi #Svizzera #Livigno - X Vai su X
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi - Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi ... Segnala tg24.sky.it
100 giorni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l'offerta "da medaglia d'oro" di Discovery+ ed Eurosport - A 100 giorni dall'inizio dei giochi olimpici invernali di Milano- Riporta libero.it
Milano-Cortina 2026, svelati i premi per le medaglie italiane - Il Cio ha svelato i premi per le medaglie conquistate durante le Olimpiadi invernali di Milano- Segnala lettera43.it