Olimpia che peccato! Tiene testa al Barcellona ma perde in volata | gli highlights
L’Olimpia Milano sfiora il colpaccio in Eurolega, ma cede 74-72 in volata contro il Barcellona. Al Palau Blaugrana ottima prova degli uomini di coach Messina, trascinati da un Armoni Brooks da 15 punti. Allo scadere Shields va vicino alla tripla della vittoria, ma a spuntarla sono i padroni di casa. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
