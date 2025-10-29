Olimpia che peccato! Tiene testa al Barcellona ma perde in volata | gli highlights

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Olimpia Milano sfiora il colpaccio in Eurolega, ma cede 74-72 in volata contro il Barcellona. Al Palau Blaugrana ottima prova degli uomini di coach Messina, trascinati da un Armoni Brooks da 15 punti. Allo scadere Shields va vicino alla tripla della vittoria, ma a spuntarla sono i padroni di casa. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

olimpia che peccato tiene testa al barcellona ma perde in volata gli highlights

© Gazzetta.it - Olimpia, che peccato! Tiene testa al Barcellona ma perde in volata: gli highlights

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Olimpia Peccato Tiene Testa