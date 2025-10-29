Tra i due litiganti il terzo gode. Democrazia 66 (D66), il partito social-liberale che l’anno prossimo festeggerà sessant’anni di storia (da cui il nome), è accreditato della vittoria alle elezioni olandesi per la prima volta nella sua storia secondo gli exit poll. Il partito guidato da Rob Jetten, 38enne già Ministro del Clima dell’Energia e vice di Mark Rutte dal 2022 al 2024, è accreditato di 27 seggi secondo gli exit poll e potrebbe conquistare la prima piazza approfittando del netto calo del Partito delle Libertà (Pvv) di destra radicale guidato da Geert Wilders, dato in calo da 37 a 25 seggi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Olanda, sorpresa social-liberale: D66 in testa, segue Wilders