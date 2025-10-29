Olanda sorpresa social-liberale | D66 in testa segue Wilders
Tra i due litiganti il terzo gode. Democrazia 66 (D66), il partito social-liberale che l’anno prossimo festeggerà sessant’anni di storia (da cui il nome), è accreditato della vittoria alle elezioni olandesi per la prima volta nella sua storia secondo gli exit poll. Il partito guidato da Rob Jetten, 38enne già Ministro del Clima dell’Energia e vice di Mark Rutte dal 2022 al 2024, è accreditato di 27 seggi secondo gli exit poll e potrebbe conquistare la prima piazza approfittando del netto calo del Partito delle Libertà (Pvv) di destra radicale guidato da Geert Wilders, dato in calo da 37 a 25 seggi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Scopri altri approfondimenti
UNA "BIG" SORPRESA Romelu Lukaku e il pensiero speciale verso i suoi compagni in ritiro in Olanda Vai su Facebook
Elezioni Olanda, exit poll: i liberali di Jetten (D66) davanti all'ultradestra di Wilders, male Timmermans - Gli elettori olandesi tornano alle urne per la seconda volta in due anni, dopo il crollo del fragile governo guidato dal tecnocrate Dick Schoof. Come scrive leggo.it
Elezioni in Olanda, exit poll: i liberali di Jetten davanti a Wilders. Terzi la destra del Vvd, quarto Timmermans - I primi risultati delle elezioni nei Paesi Bassi: il partito di Wilders non è in testa: secondo il primo exit poll, diffuso dai media nazionali, il D66 è primo con 27 seggi, superando l'ultradestra di ... Si legge su corriere.it
Elezioni Olanda, è svolta: i primi risultati cambiano tutto. Sondaggi smentiti in diretta - Sorpresa nei Paesi Bassi, dove i liberali progressisti del D66, guidati da Rob Jetten, risultano in vantaggio secondo il primo exit poll diffuso dai media ... thesocialpost.it scrive