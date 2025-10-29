Olanda nel rebus del voto anticipato la sfida è Wilders contro Timmermans
L’ Olanda torna alle urne per le elezioni anticipate a poco meno di due anni del voto del novembre 2023 che sancì l’affermazione del Partito delle Libertà (Pvv) di Geert Wilders, formazione di destra anti-immigrazionista, conservatrice sul fronte securitaria e liberista in economia, e l’avvio di una difficile fase segnata dalla nascita del governo di coalizione dell’ex capo dell’intelligence Dick Schoof che non è riuscito a raggiungere l’anno di durata nel pieno dei suoi poteri. Tutti contro Wilders. Da giugno, l’uscita del Pvv, prima forza del Parlamento con 27 seggi su 150, dall’esecutivo ha reso il governo Schoof un’anatra zoppa dimissionaria. 🔗 Leggi su It.insideover.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il punto sul Napoli alla vigilia della sfida in Olanda contro il Psv Eindhoven - facebook.com Vai su Facebook
Olanda, nel rebus del voto anticipato la sfida è Wilders contro Timmermans - L'articolo Olanda, nel rebus del voto anticipato la sfida è Wilders contro Timmermans proviene da InsideOver. msn.com scrive
Olanda al voto tra caos politico e ordine economico - Amsterdam sperimenta il primo test europeo del nuovo regolamento Ue sulla pubblicità politica e l’Intelligenza artificiale c ... Riporta tempi.it
Sondaggi Elezioni Olanda 2025: ancora rebus Governo/ Wilders 28 seggi dopo minacce attentati: Timmermans a 24 - Sondaggi Elezioni Olanda 2025, gli ultimi dati con il lieve calo di Wilders dopo le minacce jihadiste, tiene la sinistra: ancora rebus maggioranza ... Riporta ilsussidiario.net