Olanda nel rebus del voto anticipato la sfida è Wilders contro Timmermans

L’ Olanda torna alle urne per le elezioni anticipate a poco meno di due anni del voto del novembre 2023 che sancì l’affermazione del Partito delle Libertà (Pvv) di Geert Wilders, formazione di destra anti-immigrazionista, conservatrice sul fronte securitaria e liberista in economia, e l’avvio di una difficile fase segnata dalla nascita del governo di coalizione dell’ex capo dell’intelligence Dick Schoof che non è riuscito a raggiungere l’anno di durata nel pieno dei suoi poteri. Tutti contro Wilders. Da giugno, l’uscita del Pvv, prima forza del Parlamento con 27 seggi su 150, dall’esecutivo ha reso il governo Schoof un’anatra zoppa dimissionaria. 🔗 Leggi su It.insideover.com

