Olanda i liberali progressisti di Rob Jetten sorpassano Wilders
Articolo in aggiornamento Le elezioni legislative anticipate nei Paesi Bassi avrebbero prodotto un risultato sorprendente anche se ancora incerto. Secondo i primi exit poll diffusi dai principali media nazionali, il partito liberal-progressista D66, guidato da Rob Jetten, è in vantaggio con 27 seggi nella camera bassa da 150 deputati. In seconda posizione si colloca l’estrema destra del Partito per la Libertà (PVV) di Geert Wilders, stimata a 25 seggi. Al terzo posto figura il partito conservatore liberale VVD, con circa 23 seggi, mentre la coalizione tra socialdemocratici e Verdi, GroenLinks–PvdA, guidata da Frans Timmermans, ottiene circa 20 seggi, meno del previsto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
