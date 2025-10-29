olanda i liberali progressisti di rob jetten sorpassano wilders

Articolo in aggiornamento Le elezioni legislative anticipate nei Paesi Bassi avrebbero prodotto un risultato sorprendente anche se ancora incerto. Secondo i primi exit poll diffusi dai principali media nazionali, il partito liberal-progressista D66, guidato da Rob Jetten, è in vantaggio con 27 seggi nella camera bassa da 150 deputati. In seconda posizione si colloca l’estrema destra del Partito per la Libertà (PVV) di Geert Wilders, stimata a 25 seggi. Al terzo posto figura il partito conservatore liberale VVD, con circa 23 seggi, mentre la coalizione tra socialdemocratici e Verdi, GroenLinks–PvdA, guidata da Frans Timmermans, ottiene circa 20 seggi, meno del previsto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

