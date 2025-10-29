Olanda a cavallo dell’islamofobia Wilders in testa nei sondaggi

Il clima elettorale nei Paesi Bassi, nello sprint prima delle elezioni anticipate di oggi per eleggere la Tweede Kamer, la Camera dei rappresentanti, lo riassume il leader cristiano-democratico Henri Bontenbal: . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Olanda, a cavallo dell’islamofobia, Wilders in testa nei sondaggi

Olanda, crisi sui migranti: Wilders fa cadere il governo - «Quando è troppo, è troppo»: impaziente di vedere l’Olanda blindarsi contro l’immigrazione, Geert Wilders ha deciso ieri di ritirare – con effetto immediato – i suoi ministri dalla coalizione di ... Si legge su ilmessaggero.it

Olanda, il Governo è caduto. Geert Wilders non sostiene più la coalizione - A dare la notizia sono stati i leader di tutti gli altri partiti che fanno parte della coalizione, ... Segnala gazzetta.it

Immigrazione, caos Olanda. Wilders fa cadere il governo - Non lo hanno ascoltato, lui che aveva vinto le elezioni politiche, su un tema politicamente centrale come l'immigrazione clandestina. Da ilgiornale.it