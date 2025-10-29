Okkupare è bello | Ilaria Salis brinda al nuovo insediamento abusivo a Bologna

Ilaria Salis non smentisce la sua natura barricadera e la passione smodata per le occupazioni abusive. L’europarlamentare di Avs, candidata a Strasburgo dalla coppia Fratoianni-Bonelli per sfuggire al carcere in Ungheria, è pronta a battezzare l a nuova occupazione illegale a Bologna in via don Minzoni con un incontro ad hoc rilanciata sui social. È lei stessa ad annunciare la visita in un post sui social con tanto di appello ai compagni a intervenire. Ilaria Salis madrina all’occupazione abusiva di Bologna. “È per me un grande piacere e un onore recarmi a Bologna per visitare la nuova occupazione abitativa di un edificio vuoto, portata avanti da centinaia di persone senza casa che hanno deciso di organizzarsi anziché stare in strada”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

