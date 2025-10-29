Okaka svela il retroscena di mercato | Nel 2015 avevo già chiuso con il Milan poi si inserì nella trattativa l’Inter ma…

Inter News 24 Okaka racconta un retroscena di calciomercato sull’Inter e su un suo eventuale trasferimento a Milano: «Un’occasione persa». A quasi mille giorni dall’ultima rete, Stefano Okaka è tornato al gol. L’attaccante classe 1989, ex Roma e Sampdoria, ha trovato una marcatura pesantissima nel match contro la Pianese, siglando al minuto 97 la rete che ha regalato la vittoria al suo Ravenna. Una gioia attesa a lungo, arrivata in un momento cruciale per la squadra e per la sua carriera, dopo anni complessi tra infortuni e cambi di maglia. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Okaka ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, soffermandosi su un episodio rimasto impresso nella sua memoria: il passaggio sfumato all’Inter nel 2015. 🔗 Leggi su Internews24.com

