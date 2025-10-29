Okaka si racconta | Conte? Un fuoriclasse assoluto del nostro calcio Nel 2015 avevo già chiuso il Milan e si inserì l’Inter…

Okaka ha raccontato alcuni retroscena della sua carriera, tra il legame con Cassano, la chiamata in Nazionale e il mancato approdo all’Inter e al Milan Stefano Okaka Chuka, ex attaccante di Sampdoria e Udinese, ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera in un’intervista rilasciata a Gazzetta.it. L’ex centravanti romano ha parlato con emozione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Okaka si racconta: «Conte? Un fuoriclasse assoluto del nostro calcio. Nel 2015 avevo già chiuso il Milan e si inserì l’Inter…»

Altre letture consigliate

Una maglia, una luce che diventa simbolo. Il bianco puro del Paradiso Dantesco illumina Ravenna, città custode eterna della sua memoria. Elegante e raffinata, ma al tempo stesso forte e performante: la seconda pelle che racconta chi siamo. Disponibil Vai su Facebook

Okaka: «Alla Sampdoria ho lasciato il cuore! Cassano mi è stato vicino in un momento complicato» - Stefano Okaka Chuka, ex giocatore di Sampdoria, Roma ed Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo periodo a Genova e non solo: le sue parole Stefano Okaka Chuka ha vissuto dei bei momenti con ... Scrive sampnews24.com

Okaka: "Quando l'antidoping mi salvò da Spalletti" - Con un colpo di testa al 97’, in pieno recupero, ha regalato la vittoria al suo Ravenna nella sfida in trasferta contro la ... Secondo msn.com