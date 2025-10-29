Okaka e le ramanzine di Spalletti | Lui mi rincorreva mi nascosi per ore

L'ex Roma racconta nell'intervista di quella volta che il tecnico lo minacciò di un rimprovero per una brutta prestazione contro l'Atalanta: "Mi ha salvato l’antidoping: sono rimasto chiuso oltre tre ore in quella stanza per non farmi beccare. Com’è finita? Il giorno dopo ho preso una multa. Meglio quella che un’altra sgridata del mister". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Okaka e le ramanzine di Spalletti: "Lui mi rincorreva, mi nascosi per ore..."

