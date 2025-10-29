Okaka | Due anni senza calcio mai pensato di smettere Quando l' antidoping mi salvò da Spalletti
L'attaccante è tornato a segnare con il Ravenna in C 962 giorni dopo l'ultimo gol: "Il calcio è la mia vita, volevo dare un futuro migliore ai miei genitori. Due volte dovevo firmare per il Milan, poi.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dopo due anni senza club, Stefano Okaka, 36 anni, è tornato a giocare con il Ravenna in Serie C. Ieri sera è uscito dalla panchina per segnare il gol della vittoria al 97° minuto! SEMPLICEMENTE STEFANONE ? #ravenna - facebook.com Vai su Facebook
. @seriecofficial | Okaka torna al gol in Italia dopo 4 anni: l'attaccante decide in pieno recupero Pianese-Ravenna - X Vai su X
Okaka: "Due anni senza calcio, mai pensato di smettere. Quando l'antidoping mi salvò da Spalletti..." - L'attaccante è tornato a segnare con il Ravenna in C 962 giorni dopo l'ultimo gol: "Il calcio è la mia vita, volevo dare un futuro migliore ai miei genitori. Lo riporta msn.com
Okaka, il bomber che fa sognare il Ravenna: "Un gol che aspettavo da due anni" - Ora a 36 anni ha regalato la vittoria ai giallorossi: "Una sensazione bellissima" ... Da ilrestodelcarlino.it
I 962 giorni di Stefano Okaka - Dopo quasi mille giorni dall'ultima rete segnata, Stefano Okaka raggiunge i 100 gol in carriera da professionista. sport.sky.it scrive