Ok al decreto sicurezza sul lavoro Borse di studio ai figli delle vittime
Borse di studio per gli orfani di vittime di incidenti sul lavoro fino a 7mila euro, adozione del badge digitale di cantiere per tutte le imprese in appalto e subappalto, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anti-contraffazione, premi alle aziende virtuose, nuove assunzioni di ispettori e carabinieri. E massima attenzione ai giovani e alla formazione. Queste alcune delle novità contenute nel nuovo decreto per la sicurezza sul lavoro approvato in Consiglio dei ministri, che vale 900 milioni di euro l’anno. Un provvedimento che arriva nelle stesse ore in cui si registrano l’ennesime morti sul lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
