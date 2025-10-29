Ognissanti defunti e nuove luci | Zuppi guida le celebrazioni in città

Bolognatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presiederà un intenso calendario di celebrazioni, in occasione della solennità di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, dal 31 ottobre al 4 novembre.Luce e ProcessioneLa vigilia di Ognissanti si apre con un duplice appuntamento: alle ore. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ognissanti defunti nuove luciOgnissanti e commemorazione defunti: il programma delle celebrazioni a Benevento - Sabato 1° novembre 2025 solennità di tutti i Santi nella chiesa madre del cimitero di Benevento saranno celebrate tre messe: alle ore 9, 10 e 11. ntr24.tv scrive

Ognissanti e defunti: Abbazia di Montecassino, apertura straordinaria l’1 e il 2 novembre Sacrestia monumentale e la Cappella delle Reliquie - In occasione della Solennità di Tutti i Santi e della Commemorazione di Tutti i Defunti, l’1 e il 2 novembre l’Abbazia di Montecassino aprirà in via del tutto eccezionale al pubblico la Sacrestia monu ... Da agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Ognissanti Defunti Nuove Luci