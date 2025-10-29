Ogni anno si ammalano di tumore 2.500 bimbi il 60% di quelli abruzzesi deve migrare per curarsi

Ammalarsi di tumore quando ancora si gioca con bambole e macchinine, e si avrebbe tutta la vita davanti. Come riporta l'AdnKronos, succede a non pochi bambini e adolescenti. Il cancro in età evolutiva, pur essendo una patologia rara, conta infatti circa 2.500 nuove diagnosi ogni anno in Italia in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Farinata di mosto di nonna Rosina con la ricetta antica Ogni anno continuo la tradizione #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

In Germania se commemori Hitler ti arrestano. In Italia se commemori Mussolini ti liberano e ti coccolano. E magari vai al governo. E tanti saluti alle leggi Scelba e Mancino. Ogni anno a #Predappio muore la Repubblica antifascista. I partigiani non ce lo perdo - X Vai su X

Tumori, si ammalano 2500 bambini all'anno: «Dal Sud partono i viaggi della speranza». Costi fino a 35mila euro - Bambole e macchinine, e si avrebbe tutta la vita davanti. Come scrive msn.com

Tra bambini 2500 tumori l'anno,Sos costi e fuga dal Sud per cure - La buona notizia è che oggi il tasso di guarigione medio si attesta oltre l'80% e questo progresso ha ... Da ansa.it

Tumori in Piemonte: 30mila nuovi casi ogni anno. Gli oncologi ricordano l’importanza dei vaccini - Covid, influenza, HPV, Herpes Zoster e pneumococco: gli esperti AIOM raccomandano cinque vaccinazioni fondamentali per i pazienti oncologici. Lo riporta repubblica.it