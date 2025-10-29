Oggi Alcaraz ha giocato sul livello di Alvarez Io non l’ho mai visto così | Bertolucci analizza la sconfitta poi la stoccata a Vespa

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Alcaraz ha giocato sul livello di Alvarez”. Così Paolo Bertolucci – ex tennista e oggi commentatore sportivo – ha riassunto su X la clamorosa sconfitta di Carlos Alcaraz al secondo turno (il primo per lui) del Masters 1000 di Parigi contro Cameron Norrie. Un tweet che è una chiara presa in giro nei confronti di Bruno Vespa, che qualche giorno fa – nel primo dei due attacchi social nei confronti di Sinner dopo la rinuncia alla Coppa Davis – aveva scritto: “ Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna”, storpiando il nome del talento spagnolo. Il murciano è stato eliminato nonostante la vittoria del primo set che aveva messo la gara in discesa, perdendo poi gli altri due e commettendo ben 54 errori gratuiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

