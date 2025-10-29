Oggi Alcaraz ha giocato sul livello di Alvarez Io non l’ho mai visto così | Bertolucci analizza la sconfitta poi la stoccata a Vespa
“Oggi Alcaraz ha giocato sul livello di Alvarez”. Così Paolo Bertolucci – ex tennista e oggi commentatore sportivo – ha riassunto su X la clamorosa sconfitta di Carlos Alcaraz al secondo turno (il primo per lui) del Masters 1000 di Parigi contro Cameron Norrie. Un tweet che è una chiara presa in giro nei confronti di Bruno Vespa, che qualche giorno fa – nel primo dei due attacchi social nei confronti di Sinner dopo la rinuncia alla Coppa Davis – aveva scritto: “ Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna”, storpiando il nome del talento spagnolo. Il murciano è stato eliminato nonostante la vittoria del primo set che aveva messo la gara in discesa, perdendo poi gli altri due e commettendo ben 54 errori gratuiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
?ALCARAZ: "Deluso dal mio livello, ho commesso molti errori, non mi sentivo bene..." "Oggi non mi sentivo bene. Ho commesso molti errori. Sentivo di poter fare molto di più di quello che ho fatto: nel secondo set ho provato solo a fare meglio, ma è stato esa Vai su Facebook
Sinner-Alcaraz, oggi la finale del Six Kings Slam 2025: orario e dove vederla È la prima sfida tra i due dopo la finale dello Us Open - X Vai su X
Alcaraz deluso dopo la sconfitta a Parigi: "Ho giocato una delle mie peggiori partite dell'anno" - Le parole dello spagnolo dopo l'eliminazione rimediata al secondo turno contro Cameron Norrie che potrebbe costargli il primato della classifica ... Come scrive corrieredellosport.it
Alcaraz, clamorosa sconfitta all’esordio: oggi a Parigi in campo Sinner, può tornare numero 1 vincendo il torneo - Carlos Alcaraz perde clamorosamente al secondo turno (il suo primo) contro Cameron Norrie ed è eliminato dal Masters 1000 di Parigi. Segnala ilfattoquotidiano.it
Carlos Alcaraz non si spiega la sconfitta: “Sono molto deluso dal livello di gioco espresso” - Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa (fonte: puntodebreak. Si legge su oasport.it