Oggi 3I ATLAS è al perielio Avi Loeb | È il banco di prova per capire se sia un'astronave o una cometa
Dopo un lunghissimo viaggio, il 28 ottobre 2025 l'oggetto interstellare 3IATLAS raggiunge il perielio, la distanza minima dal Sole a circa 200 milioni di chilometri. Per l'astronomo israeliano Avi Loeb dell'Università di Harvard è un momento fondamentale per determinare se siamo innanzi a tecnologia aliena o a una cometa interstellare. Cosa potrebbe succedere oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
OpenAI lancia ChatGPT Atlas, il browser intelligente che integra l’IA direttamente nella navigazione. Disponibile da oggi su macOS, Atlas trasforma il web in una conversazione e punta a sfidare Google Chrome sul terreno dell’intelligenza artificiale Vai su Facebook
Oggi 3I/ATLAS è al perielio, Avi Loeb: “È il banco di prova per capire se sia un’astronave o una cometa” - Dopo un lunghissimo viaggio, il 28 ottobre 2025 l'oggetto interstellare 3I/ATLAS raggiunge il perielio, la distanza minima dal Sole a circa 200 milioni ... Si legge su fanpage.it
Cometa 3I/ATLAS, la viaggiatrice dallo spazio profondo che ha fatto scattare la “difesa planetaria” - Immagina di essere un astronomo e, una mattina come tante, il telescopio ti mostra una traccia mai vista. Lo riporta alphabetcity.it
Cometa 3I Atlas, perché la Nasa ha attivato un protocollo di difesa planetaria - La cometa è composta da grandi quantità di nichel, ma nessuna traccia di ferro, anomalia che non trova precedenti tra le comete del nostro sistema solare. Da tg24.sky.it