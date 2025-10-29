Oggi 3I ATLAS è al perielio Avi Loeb | È il banco di prova per capire se sia un'astronave o una cometa

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un lunghissimo viaggio, il 28 ottobre 2025 l'oggetto interstellare 3IATLAS raggiunge il perielio, la distanza minima dal Sole a circa 200 milioni di chilometri. Per l'astronomo israeliano Avi Loeb dell'Università di Harvard è un momento fondamentale per determinare se siamo innanzi a tecnologia aliena o a una cometa interstellare. Cosa potrebbe succedere oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

