Oggi 29 ottobre è la Giornata Mondiale della psoriasi l' occasione per fare il punto della situazione sugli aiuti contro la patologia epidermica

Iodonna.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a psoriasi è una malattia cronica che colpisce 125 milioni di persone al mondo, cioè il 2-3% della popolazione mondiale, e soltanto in Italia ne soffrono 2 milioni di persone. Il 29 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Psoriasi, un’occasione per fare il “punto della situazione” e per avere le idee un po’ più chiare su questa malattia che ha un impatto sulla qualità della vita. Psoriasi: che cos’è, le cause, le nuove cure X Psoriasi, identikit di una malattia immuno-mediata. «Essendo una malattia immuno-mediata, cioè dovuta a un’ attivazione anomala del sistema immunitario che provoca un’accelerazione del ricambio delle cellule cutanee, la psoriasi si manifesta con la formazione di tipiche placche eritemato-desquamative, ossia aree arrossate e ricoperte da squame biancastre, più spesso localizzate su gomiti, ginocchia, cuoio capelluto e regione lombare» spiega la dottoressa Lucrezia Pacetti, dermatologa presso Poliambulatorio AEsthe Medica di Ferrara. 🔗 Leggi su Iodonna.it

oggi 29 ottobre 232 la giornata mondiale della psoriasi l occasione per fare il punto della situazione sugli aiuti contro la patologia epidermica

© Iodonna.it - Oggi, 29 ottobre, è la Giornata Mondiale della psoriasi, l'occasione per fare il punto della situazione sugli aiuti contro la patologia epidermica

Leggi anche questi approfondimenti

oggi 29 ottobre 232Almanacco del 29 ottobre: oggi &#232; l’internet day. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - In questa data si intrecciano eventi storici di rilievo, nascite e scomparse di figure ... Riporta infocilento.it

oggi 29 ottobre 232Mercoledì 29 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Da nostrofiglio.it

oggi 29 ottobre 232Oroscopo dei tarocchi di oggi mercoledì 29 ottobre 2025, Capricorno e l'Imperatrice - Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, il Capricorno &#232; guidato dalla carta dell'Imperatrice, simbolo di fertilità, creatività e abbondanza. Si legge su it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Oggi 29 Ottobre 232