Oggi 29 ottobre è la Giornata Mondiale della psoriasi l' occasione per fare il punto della situazione sugli aiuti contro la patologia epidermica

L a psoriasi è una malattia cronica che colpisce 125 milioni di persone al mondo, cioè il 2-3% della popolazione mondiale, e soltanto in Italia ne soffrono 2 milioni di persone. Il 29 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Psoriasi, un’occasione per fare il “punto della situazione” e per avere le idee un po’ più chiare su questa malattia che ha un impatto sulla qualità della vita. Psoriasi: che cos’è, le cause, le nuove cure X Psoriasi, identikit di una malattia immuno-mediata. «Essendo una malattia immuno-mediata, cioè dovuta a un’ attivazione anomala del sistema immunitario che provoca un’accelerazione del ricambio delle cellule cutanee, la psoriasi si manifesta con la formazione di tipiche placche eritemato-desquamative, ossia aree arrossate e ricoperte da squame biancastre, più spesso localizzate su gomiti, ginocchia, cuoio capelluto e regione lombare» spiega la dottoressa Lucrezia Pacetti, dermatologa presso Poliambulatorio AEsthe Medica di Ferrara. 🔗 Leggi su Iodonna.it

