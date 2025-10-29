La Beata Chiara Luce Badano è una ragazza che, illuminata da una grande fiducia nell’amore di Dio, ha affrontato la sofferenza in modo esemplare, lasciando uno straordinario testamento spirituale. La sua è stata una vita breve, ma vissuta con una fede fortissima: è la storia della Beata Chiara Luce Badano, che si ricorda oggi 29. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 29 ottobre, Beata Chiara Luce Badano: la storia incredibile della ragazza che si fidò di Dio fino all’ultimo