Officina abusiva nel cortile di casa fermo convalidato ma senza misure cautelari

Casertanews.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice per le indagini preliminari Orazio Rossi ha convalidato l’arresto di G. S., 57 anni, fermato nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Caserta e della Stazione locale di Grazzanise per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi.Durante un controllo, i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

