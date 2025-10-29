Offerta OnePlus Pad 3 | Snapdragon 8 Elite e schermo da 13? a prezzo bomba
OnePlus Pad 3 al minimo storico su AliExpress: tablet 13,2" con Snapdragon 8 Elite, 12GB RAM e 256GB storage a soli 337€. Sconto del 43% sul prezzo di listino. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Leggi anche questi approfondimenti
OnePlus 15 e Ace 6 ufficiali in Cina: display a 165Hz e batterie da record Scopri le ultime novità di OnePlus! Il OnePlus 15 e l'OnePlus Ace 6 promettono specifiche estreme e batterie record. Il display a 165Hz e la batteria da 7.300mAh del OnePlus 15 sono Vai su Facebook
Prezzo imperdibile per OnePlus Pad 3: grazie al coupon si può acquistare ad appena 338€ - OnePlus Pad 3 in offerta a 338€ su AliExpress: tablet top di gamma con display 13,2" 3. Scrive tuttoandroid.net
OnePlus Pad Lite al minimo storico: 8+128 GB e connettività LTE a un super prezzo con il coupon - OnePlus Pad Lite in offerta su AliExpress a 163€: tablet con 8GB RAM, LTE, batteria 9340 mAh e display 90Hz. Da tuttoandroid.net
Non serviva lo sconto ma ora il OnePlus Pad 3 è davvero irresistibile - Già a 392,06€ Aliexpress aveva fatto un piccolo miracolo su questo tablet. Scrive tomshw.it