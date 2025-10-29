Offerta OnePlus Pad 3 | Snapdragon 8 Elite e schermo da 13? a prezzo bomba

Tuttoandroid.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OnePlus Pad 3 al minimo storico su AliExpress: tablet 13,2" con Snapdragon 8 Elite, 12GB RAM e 256GB storage a soli 337€. Sconto del 43% sul prezzo di listino. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

offerta oneplus pad 3 snapdragon 8 elite e schermo da 13 a prezzo bomba

© Tuttoandroid.net - Offerta OnePlus Pad 3: Snapdragon 8 Elite e schermo da 13? a prezzo bomba

Leggi anche questi approfondimenti

offerta oneplus pad 3Prezzo imperdibile per OnePlus Pad 3: grazie al coupon si può acquistare ad appena 338€ - OnePlus Pad 3 in offerta a 338€ su AliExpress: tablet top di gamma con display 13,2" 3. Scrive tuttoandroid.net

offerta oneplus pad 3OnePlus Pad Lite al minimo storico: 8+128 GB e connettività LTE a un super prezzo con il coupon - OnePlus Pad Lite in offerta su AliExpress a 163€: tablet con 8GB RAM, LTE, batteria 9340 mAh e display 90Hz. Da tuttoandroid.net

offerta oneplus pad 3Non serviva lo sconto ma ora il OnePlus Pad 3 è davvero irresistibile - Già a 392,06€ Aliexpress aveva fatto un piccolo miracolo su questo tablet. Scrive tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Offerta Oneplus Pad 3