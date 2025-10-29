Oderzo suv contro pullman | morto automobilista e 15 studenti feriti

È di un morto e di 15 studenti feriti, il bilancio di un incidente avvenuto stamane verso le 7.30 in via Maggiore, la strada che congiunge Chiarano con Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. Ad avere la peggio il conducente di un suv Hyundai, un 85enne di Fregona, morto sul colpo nello scontro frontale con un pullman Atvo carico di studenti, partito da San Donà di Piave. Per l'impatto l'autobus si è adagiato nel fossato che scorre a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Motta di Livenza e di Treviso, ambulanze e l'elicottero del Suem 118, la polizia locale e i carabinieri della stazione di Cessalto che stanno svolgendo gli accertamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Oderzo, suv contro pullman: morto automobilista e 15 studenti feriti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Grave incidente nel Trevigiano, questa mattina, 29 ottobre, che ha coinvolto un mezzo Atvo con a bordo una cinquantina di studenti diretti ad Oderzo e che ha avuto delle tragiche conseguenze per il conducente del suv che si è scontrato con il bus. Tra gli stud - facebook.com Vai su Facebook

Oderzo, suv contro pullman: morto automobilista e 15 studenti feriti - È di un morto e di 15 studenti feriti, il bilancio di un incidente avvenuto stamane verso le 7. Scrive iltempo.it

Oderzo Treviso, bus scolastico carico di studenti impatta contro un Suv e si ribalta, un morto e decine di feriti - Tragedia sulla via Maggiore a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso: un Suv e un bus carico di studenti si sono scontrati all’alba. Segnala msn.com

Bus scolastico si ribalta dopo lo scontro con un Suv: un morto e diversi studenti feriti a Oderzo - Tragedia a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso: un Suv e un bus con decine di studenti si sono scontrati lungo la via Maggiore ... Riporta fanpage.it