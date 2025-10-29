Oderzo scontro tra bus studenti e auto | morto conducente del suv aveva patente scaduta

Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. L'incidente è avvenuto alle ore 7.45. A seguito dell'impatto entrambi i mezzi sono finiti nel fossato che costeggia la carreggiata. All'arrivo sul posto, la squadra dei Vigili Del Fuoco proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza (Treviso), supportata da una squadra della sede di Treviso, ha provveduto a portare soccorso alle persone coinvolte mettendo in sicurezza i mezzi distrutti nell'incidente. Alla guida del suv un 85enne con patente scaduta. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Oderzo, scontro tra bus studenti e auto: morto conducente del suv, aveva patente scaduta

