Ore di paura e caos a Piavon di Oderzo, provincia di Treviso, dove alle 7.30 del mattino un bus carico di studenti diretti a scuola si è scontrato violentemente con un suv lungo via Maggiore. L'impatto è stato devastante: il conducente del suv, Germano De Luca, 85 anni, è morto sul colpo, mentre dodici persone sono rimaste ferite, tra cui undici studenti e l'autista dell'autobus. Una tragedia evitata solo in parte, perché poteva trasformarsi in un massacro. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri di Cessalto, il suv avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta subito dopo una curva.

Oderzo, scontro tra bus scolastico e suv: un morto e dodici feriti, 85enne guidava con la patente scaduta