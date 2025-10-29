Oderzo scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto | un morto nel Trevigiano 15 giovani feriti

I mezzi sono finiti nel fossato, i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Oderzo, scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto: un morto nel Trevigiano, 15 giovani feriti

Approfondisci con queste news

Dopo un paio di appuntamenti a #Pordenone ci siamo trovati ad #Oderzo con il Ministro #CarloNordio ed il Presidente della Commissione Antimafia On. Chiara Colosimo per una bella serata dal tema “Legalità & Lavoro” organizzato dalla collega Marina Marc - facebook.com Vai su Facebook

Tragico incidente a Oderzo: scontro tra autobus con 50 studenti e auto, un morto - Scontro tra autobus con studenti e un’auto in via Maggiore Piavon a Oderzo: muore il conducente dell’auto, feriti lievi tra i passeggeri. Segnala nordest24.it

Scontro tra bus studenti e auto, un morto nel Trevigiano - Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. Scrive ansa.it