Oderzo scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto | un morto nel Trevigiano 15 giovani feriti

Repubblica.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I mezzi sono finiti nel fossato, i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

oderzo scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto un morto nel trevigiano 15 giovani feriti

© Repubblica.it - Oderzo, scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto: un morto nel Trevigiano, 15 giovani feriti

Approfondisci con queste news

oderzo scontro bus 50Tragico incidente a Oderzo: scontro tra autobus con 50 studenti e auto, un morto - Scontro tra autobus con studenti e un’auto in via Maggiore Piavon a Oderzo: muore il conducente dell’auto, feriti lievi tra i passeggeri. Segnala nordest24.it

oderzo scontro bus 50Scontro tra bus studenti e auto, un morto nel Trevigiano - Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Oderzo Scontro Bus 50