Oderzo incidente tra auto e bus studenti | morto conducente

A Oderzo, in provincia di Treviso, è avvenuto uno scontro tra un’automobile e un autobus scolastico che trasportava circa 50 studenti. L’impatto ha spinto entrambi i mezzi nel fossato che costeggia la carreggiata. Il conducente dell'auto è deceduto all'istante in seguito all’incidente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Oderzo, incidente tra auto e bus studenti: morto conducente

Incidente stradale intorno alle 7.30 di questa mattina a Oderzo, in provincia di Treviso. Un automobilista è morto in uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiava e un bus con a bordo una cinquantina di studenti. Tra gli studenti si registrano cinque ragazzi ri

Incidente tra un'auto e un autobus carico di studenti, morto un 85enne: era senza patente. Feriti alcuni ragazzi.

Incidente tra bus di studenti e auto a Oderzo, mezzo fuori strada: un morto e ragazzi feriti

Incidente tra un'auto e un autobus carico di studenti, morto un 85enne, feriti alcuni ragazzi