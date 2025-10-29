Oderzo incidente tra auto e bus studenti | morto conducente

Tg24.sky.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Oderzo, in provincia di Treviso, è avvenuto uno scontro tra un’automobile e un autobus scolastico che trasportava circa 50 studenti. L’impatto ha spinto entrambi i mezzi nel fossato che costeggia la carreggiata. Il conducente dell'auto è deceduto all'istante in seguito all’incidente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

oderzo incidente tra auto e bus studenti morto conducente

© Tg24.sky.it - Oderzo, incidente tra auto e bus studenti: morto conducente

Altri contenuti sullo stesso argomento

oderzo incidente auto busIncidente tra un'auto e un autobus carico di studenti, morto un 85enne: era senza patente. Feriti alcuni ragazzi. I soccorsi VIDEO - 30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo, dove un autobus di linea Atvo è finito ... Secondo ilgazzettino.it

oderzo incidente auto busIncidente tra bus di studenti e auto a Oderzo, mezzo fuori strada: un morto e ragazzi feriti - 30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo (Treviso), dove un autobus di linea Atvo è finito ... Come scrive ilmattino.it

oderzo incidente auto busIncidente tra un'auto e un autobus carico di studenti, morto un 85enne, feriti alcuni ragazzi - 30 lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo, dove un autobus di linea Atvo è finito fuori ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Oderzo Incidente Auto Bus