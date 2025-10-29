Octopus Energy permette ora di ottimizzare i costi di ricarica anche con le auto Ford

Octopus annuncia la compatibilità del suo Intelligent Octopus anche con le auto elettriche di Ford: si imposta la percentuale di ricarica desiderata, e l'operatore ricarica l'auto quando c'è maggiore disponibilità di energia rinnovabile e a costo inferiore. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Octopus Energy permette ora di ottimizzare i costi di ricarica anche con le auto Ford

