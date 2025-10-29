Occhio ai sensori piazzati agli incroci | come funziona il T-Red e quali multe si rischiano
Il sistema a duplice telecamera noto con il nome T-Red è diventato un vero e proprio spauracchio per gli automobilisti, ma ciò nonostante, qualora non vengano rispettati alcuni requisiti ritenuti necessari, alcune sanzioni possono essere considerate illegittime. Come si può intuire dal nome, i dispositivi impiegati hanno come unico obiettivo quello di colpire i conducenti che attraversano un incrocio nel momento in cui invece il semaforo indica di fermarsi. Sono due le telecamere a interagire per colpire il responsabile dell'infrazione: una a colori inquadra incrocio e semaforo, l'altra a infrarossi fotografa la targa del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
