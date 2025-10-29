Occasione Sucic Pio Esposito dal 1' ? Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Per Chivu la sfida di nona giornata è fondamentale: occorrono tre punti per agganciare il Milan e tenere nel mirino il Napoli. Il tecnico nerazzurro si affida a Lautaro e Pio Esposito, anche se il ballottaggio con Bonny è un testa a testa. Pioli opta per pochi cambi: lì davanti sempre Kean e Gudmunsson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Occasione Sucic, Pio Esposito dal 1'? Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

TOCCA A TE ORA PETAR! ? Con l'infortunio di Mkhitaryan, ecco che ora diventa ghiotta l'opportunità per Petar Sucic se mister Chivu lo preferirà a Zielinski. Ottima occasione per far ricredere chi già storce il naso. VAI PETAR! ? - facebook.com Vai su Facebook

Resto convinto delle doti e potenzialità di Petar #Sucic, calciatore in grado di creare occasioni pericolose con magica naturalezza. Il nodo è "solo" quello della maggior cattiveria da avere nei tackle e nei duelli. Ma, a mio avviso, le basi sono rosee. #USGInter - X Vai su X

