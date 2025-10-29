Obesità in picchiata negli USA sì il merito è anche di Ozempic & co

Per la prima volta dopo anni di crescita ininterrotta, il tasso di obesità negli Stati Uniti sta registrando un calo significativo. Secondo i dati pubblicati da Gallup ieri, la percentuale di adulti obesi è scesa al 37% nel 2025, dopo aver toccato il picco record del 39,9% nel 2022. Un cambiamento che rappresenta circa 7,6 milioni di americani in meno nella categoria dell'obesità rispetto a tre anni fa. I risultati si basano su tre sondaggi nazionali rappresentativi condotti su 16.946 adulti statunitensi intervistati online nei primi tre quarti del 2025. Nel rapporto, l'obesità è stata definita secondo lo standard federale che prevede un indice di massa corporea pari o superiore a 30.

