NXT 28.102025 La ruota delle fortune

Ciao Bro di Zona Wrestling, Halloween Havoc è alle spalle con 3 nuovi campioni e parlando di cinture 3 saranno in palio oggi. Hoka Hey!!! Un Trick fuori di testa se la prende nella sala regia e nel backstage con gli addetti ai lavori per poi dirigersi verso il ring, sbraita che Ricky Saints è solo stato fortunato, 1 volta su 100 la sua vittoria poteva capitare. Lui che ha costruito NXT negli ultimi 3 anni, vuole il suo rematch, vuole il suo titolo. La GM Ava Raine interviene negandogli la rivincita. Trick non ci sta ed elenca i suoi risultati nel brand, lui è la superstar più grande del roster e a zittirlo deve arrivare Ricky Saints, ma i 2 vengono separati dalla security prima che la situazione degeneri.

© Zonawrestling.net - NXT 28.10.2025 La ruota delle fortune