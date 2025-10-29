Nvidia vola | adesso vale 5mila miliardi di dollari
Si tratta della prima azienda al mondo a raggiungere un traguardo simile: scalzate Apple e Microsoft L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
#Apple domina, #NVIDIA vola (+115,9%), tech in crescita mentre lusso e auto soffrono. #Ferrari e #Prada brillano, #Gucci in calo. La classifica Best Global Brands racconta un mondo in evoluzione. Leggi l'articolo su business24tv.it o al link in bio - X Vai su X
Apple segna un traguardo senza precedenti, superando i 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione e diventando la terza azienda al mondo a riuscirci, dopo Microsoft e NVIDIA. Un nuovo primato che conferma la forza e la leadership del colosso di Cupertino Vai su Facebook
Il titolo Nokia vola dopo l’investimento di 1 miliardo di dollari da NVIDIA - 351 nuove azioni Nokia al prezzo di 6,01 dollari per azione, rendendo il produttore di chip AI un azionista del 2,90% di Nokia. it.investing.com scrive
Nvidia vale due volte il Pil dell'Italia, capitalizza 4mila miliardi a Wall Street - Il record dei record a Wall Street è suo, del colosso americano dei chip Nvidia, che oltre a segnare il rotta nello sviluppo dell'Intelligenza artificiale rappresenta ormai anche un potente market ... Come scrive ilmessaggero.it