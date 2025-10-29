Nvidia vola | adesso vale 5mila miliardi di dollari

29 ott 2025

Si tratta della prima azienda al mondo a raggiungere un traguardo simile: scalzate Apple e Microsoft L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

nvidia vola adesso vale 5mila miliardi di dollari

© Lidentita.it - Nvidia vola: adesso vale 5mila miliardi di dollari

