Nvidia prima azienda al mondo a superare i 5.000 miliardi di capitalizzazione Volano anche Microsoft e Apple
Roma, 29 ottobre 2025 - Una corsa ormai senza freni quella di Nvidia, colosso americano dei chip, che è diventata la prima azienda al mondo a superare la soglia simbolica dei 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, a conferma dell'interesse crescente per i titoli legati all' intelligenza artificiale. Poco dopo l'apertura di Wall Street, il prezzo delle sue azioni si attestava a 210,90 dollari (+4,91%) con una crescita complessiva di oltre il 50% dall'inizio dell'anno. Il nuovo record arriva dopo che il Ceo, Jensen Huang, ha confermato gli ordini di chip dedicati all'IA per 500 miliardi di dollari e il piano per costruire sette nuovi supercomputer destinati al governo degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Apple oggi ha raggiunto i 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato per la prima volta. E’ la terza società quotata a raggiungere tale quota dopo Nvidia (che grazie alla spinta dell’intelligenza artificiale sta volando verso quota 5.000 visto che attual - X Vai su X
Apple raggiunge i 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato per la prima volta. È la terza società quotata a raggiungere tale quota dopo Nvidia e Microsoft. #ANSA Vai su Facebook
Nvidia, prima azienda al mondo a superare i 5.000 miliardi di capitalizzazione. Volano anche Microsoft e Apple - Una corsa ormai senza freni quella di Nvidia, colosso americano dei chip, che è diventata la prima azienda al mondo a superare la ... Come scrive quotidiano.net
Nvidia record con IA, è la prima a valere 5.000 miliardi - Nvidia diventa la prima società ad avere un capitalizzazione di mercato di 5. Secondo altoadige.it
Nvidia nella storia con l’IA: è la prima a toccare i 5 trilioni di dollari di capitalizzazione. Huang annuncia nuovi mega deals - Il solo valore di mercato di Nvidia supera quello dell'intero mercato delle criptovalute ed è pari a circa la metà del valore totale dell'indice paneuropeo Stoxx 600 ... Lo riporta firstonline.info