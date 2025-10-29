Nvidia prima azienda al mondo a superare i 5.000 miliardi di capitalizzazione Volano anche Microsoft e Apple

Roma, 29 ottobre 2025 - Una corsa ormai senza freni quella di Nvidia, colosso americano dei chip, che è diventata la prima azienda al mondo a superare la soglia simbolica dei 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, a conferma dell'interesse crescente per i titoli legati all' intelligenza artificiale. Poco dopo l'apertura di Wall Street, il prezzo delle sue azioni si attestava a 210,90 dollari (+4,91%) con una crescita complessiva di oltre il 50% dall'inizio dell'anno. Il nuovo record arriva dopo che il Ceo, Jensen Huang, ha confermato gli ordini di chip dedicati all'IA per 500 miliardi di dollari e il piano per costruire sette nuovi supercomputer destinati al governo degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

