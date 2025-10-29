Nvidia è la prima società a raggiungere un valore di 5 mila miliardi di dollari
Grazie al +3 per cento registrato all’avvio degli scambi a Wall Street sulla spinta del boom dell’ intelligenza artificiale, Nvidia è diventata la prima società quotata in Borsa ad avere una capitalizzazione di mercato di 5 mila miliardi di dollari. Il rialzo dei titoli del colosso dei semiconduttori arriva dopo le parole del ceo Jensen Huang, che ha dichiarato di prevedere ordini per 500 miliardi di dollari di chip per l’IA e annunciato l’intenzione di costruire sette nuovi supercomputer per il governo Usa. Nvidia il 28 ottobre ha inoltre comunicato l’acquisizione di una partecipazione di un miliardo di dollari in Nokia, operazione che ha dato vita a una partnership con l’azienda finlandese per lo sviluppo della tecnologia cellulare 6G di prossima generazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
