Nvidia è la prima azienda da 5mila miliardi dollari
Nvidia è la prima azienda da 5mila miliardi di dollari. A soltanto tre mesi dall’aver superato il muro dei 4mila miliardi di dollari, l’azienda di chip è diventata la prima al mondo a valere 5mila miliardi di dollari. Ovvero due volte il Pil dell’Italia (2.540 miliardi in base all’Fmi). La spinta arriva dall’esplosione dell’ intelligenza artificiale. Quindi il forte interesse per i chip di Nvidia che è il motivo principale per cui il prezzo delle azioni è aumentato così rapidamente da inizio 2023 a oggi. Le azioni di Nvidia hanno toccato oggi il valore di 207,86 dollari. Le azioni in circolazione sono 24,3 miliardi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
