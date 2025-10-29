Nvidia arriva a valere 5mila miliardi di dollari prima al mondo Dietro il record il boom della domanda di chip per l’Ai
Il colosso americano dei semiconduttori Nvidia è la prima società al mondo a valere 5mila miliardi di dollari. La domanda senza precedenti per i chip di intelligenza artificiale ha fatto crescere rapidamente la valutazione di mercato dell’azienda. Appena tre mesi fa Nvidia aveva superato per la prima volta la soglia dei 4mila miliardi di dollari. I titoli della società Usa beneficiano non solo del boom dell’intelligenza artificiale, ma anche dei vari accordi annunciati di recente dal suo amministratore delegato Jensen Huang con Oracle, Uber e Stellantis. Un altro assist è arrivato da Donald Trump, con l’impegno del tycoon a parlare con il presidente cinese Xi Jinping di Nvidia, chi si è ritrovata in mezzo allo scontro tecnologico fra gli Stati Uniti e la Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
