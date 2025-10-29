Nusco perde il controllo dell’auto | 27enne positivo a cocaina e alcol denunciato
L’incidente nella notte del 19 ottobre a Nusco: l’uomo, ferito insieme al passeggero, è risultato positivo alla cocaina e con tasso alcolemico oltre il limite. Guida sotto l’effetto di droga e alcol: denunciato un 27enne a Nusco. A conclusione delle indagini sull’incidente avvenuto nella notte del 19 ottobre a Nusco, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Montella hanno denunciato un 27enne per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo, al volante della propria auto, ha perso il controllo del veicolo, causando un incidente nel quale lui e il passeggero sono rimasti feriti. Positivo alla cocaina e con tasso alcolemico oltre il limite. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
