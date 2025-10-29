Nusco guida dopo aver assunto alcol e cocaina | denunciato 27enne

Avellinotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nella notte - A conclusione degli accertamenti condotti dopo il sinistro avvenuto nella notte dello scorso 19 ottobre a Nusco, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella hanno deferito in stato di libertà un 27enne per guida sotto l’effetto di sostanze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

