Nusco guida dopo aver assunto alcol e cocaina | denunciato 27enne
Incidente nella notte - A conclusione degli accertamenti condotti dopo il sinistro avvenuto nella notte dello scorso 19 ottobre a Nusco, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella hanno deferito in stato di libertà un 27enne per guida sotto l’effetto di sostanze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
