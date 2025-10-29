Nuovo volo Wizz Air per Bucarest | l’Abruzzo rafforza il legame con l’Europa dell’Est

Wizz Air e Saga inaugurano una nuova rotta strategica per l’Abruzzo. Dal 28 ottobre è attivo il collegamento diretto tra l'aeroporto d'Abruzzo e Bucarest Otopeni, capitale economica e culturale della Romania. Il volo opererà tre volte a settimana – martedì, giovedì e sabato – con tariffe a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

