Nuovo videoclip neomelodico per Bummalit che canta di una storia d' amore

Ilpescara.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo dei suoi precedenti videoclip, Bummalit, all’anagrafe Mattia D’Amico, ci riprova e tenta di conquistare il pubblico con un videoclip girato a Pescara. Questa volta canta di una storia d’amore, scegliendo lo stile neomelodico napoletano. Il titolo del pezzo è: Facimm pace ammore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

