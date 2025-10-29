Nuovo videoclip neomelodico per Bummalit che canta di una storia d' amore
Dopo il successo dei suoi precedenti videoclip, Bummalit, all’anagrafe Mattia D’Amico, ci riprova e tenta di conquistare il pubblico con un videoclip girato a Pescara. Questa volta canta di una storia d’amore, scegliendo lo stile neomelodico napoletano. Il titolo del pezzo è: Facimm pace ammore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
