Nuovo progetto Abc l' Ugl | Soddisfatti ma vigileremo
Soddisfazione. E' quella espressa dall'Ugl Psa per l'approvazione del nuovo Progetto Abc da parte del Consiglio Comunale. Secondo il sindacato si tratta di una "Potenziale svolta che offre una prospettiva concreta di futuro per l'azienda, che da quasi due anni si trovava in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
