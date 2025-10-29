nuovo ponte a piediripa completati i piloni ora si lavora sulle travi

Iniziato l’assemblamento dei conci d’acciaio delle travi principali del nuovo ponte sul Chienti a Piediripa. Terminata la costruzione dei piloni, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il vice Luca Buldorini e il dirigente del settore viabilità Matteo Giaccaglia hanno fatto un sopralluogo nel cantiere iniziato lo scorso gennaio, e che dovrebbe terminare la prossima primavera. "Voglio ringraziare la ditta Cagnini, sta rispettando i tempi previsti per la realizzazione di un’opera viaria molto importante per il territorio provinciale, che si inserisce in uno sviluppo complessivo più ampio, penso ad esempio alla Mattei–Pieve, con il nuovo svincolo di Campogiano, al nuovo sottopasso di via Roma, senza dimenticare però lo sviluppo anche della vallata del Potenza, a cui la Provincia sta lavorando da mesi", ha commentato Parcaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

