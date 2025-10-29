Nuovo mercato via alle prove I commercianti sperano nel rilancio

Domani, giovedì 30 ottobre prende il via la nuova sperimentazione dei mercati in piazza Bellucci, il giovedì e il sabato. La nuova sistemazione dei banchi consente di adibire a parcheggio il lato della piazza su via Matteotti. La vera novità è che si potrà parcheggiare in piazza Bellucci anche il sabato, mentre finora la sosta auto era possibile solo il giovedì. Nelle ore di mercato, giovedì e sabato, la sosta è gratuita ma regolata da disco orario per un’ora e mezza. I posti auto sono 45. Il giovedì è mantenuto lo stesso numero di stalli, ma con diversa ubicazione. Il sabato, a partire dal primo novembre (il mercato si svolgerà regolarmente anche per la festività di Ognissanti) si potrà parcheggiare nell’area Bellucci, sempre sul lato di via Matteotti, con sosta gratuita per un’ora e mezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it