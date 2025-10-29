Nuovo impianto fotovoltaico a Stradello Armenone | arriva l' ok del Consiglio

Modenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Modena ha approvato la delibera che autorizza la localizzazione e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione delle opere di connessione elettrica del nuovo impianto fotovoltaico a terra della società Vse srl di Milano, nei pressi di Stradello. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Bankitalia, nuovo impianto fotovoltaico al centro Menichella - La Banca d'Italia va avanti con il piano di posa di pannelli fotovoltaici nei suoi edifici per abbattere i consumi e, da oggi, entra in funzione quello sui tetti del parcheggio del Centro Donato ... Scrive ansa.it

Manara-Valgimigli, nuovo impianto fotovoltaico - Sono stati deliberati dalla Giunta i lavori di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla scuola media ’Manara- Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Impianto Fotovoltaico Stradello