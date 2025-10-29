Nuovo impianto fotovoltaico a Stradello Armenone | arriva l' ok del Consiglio
Il Consiglio comunale di Modena ha approvato la delibera che autorizza la localizzazione e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione delle opere di connessione elettrica del nuovo impianto fotovoltaico a terra della società Vse srl di Milano, nei pressi di Stradello. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
