Nuovo ecocompattatore a Manesseno | cittadini e scuola all’inaugurazione

Genovatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì mattina in via Poirè, davanti alle Poste di Manesseno, è stato inaugurato il nuovo ecocompattatore Recopet.A tagliare il nastro sono stati la sindaca di Sant’Olcese Sara Dante, l’assessore all’Ambiente Matteo Boero e la dirigente dell’area Transizione digitale ed ecologica di Amiu. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

