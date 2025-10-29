Nuovo ecocompattatore a Manesseno | cittadini e scuola all’inaugurazione
Mercoledì mattina in via Poirè, davanti alle Poste di Manesseno, è stato inaugurato il nuovo ecocompattatore Recopet.A tagliare il nastro sono stati la sindaca di Sant’Olcese Sara Dante, l’assessore all’Ambiente Matteo Boero e la dirigente dell’area Transizione digitale ed ecologica di Amiu. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Info Point Ecocompattatore in via Montisala Da oggi e per i prossimi 15 giorni, con orario 08:00/12:00 e 14:00/18:00 sarà attivo un info point dedicato per conoscere da vicino il funzionamento del nuovo ecocompattatore installato in via Montisala. Un’occasion Vai su Facebook
Nuovo ecocompattatore a Manesseno: cittadini e scuola all’inaugurazione - Ad accompagnare l’inaugurazione anche i bambini della scuola primaria “Giacomo Matteotti”, che in mattinata hanno partecipato a un laboratorio sul riciclo della plastica ... Riporta genovatoday.it