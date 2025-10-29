Nuovo ecocompattatore a Manesseno | cittadini e scuola all’inaugurazione

Mercoledì mattina in via Poirè, davanti alle Poste di Manesseno, è stato inaugurato il nuovo ecocompattatore Recopet.A tagliare il nastro sono stati la sindaca di Sant’Olcese Sara Dante, l’assessore all’Ambiente Matteo Boero e la dirigente dell’area Transizione digitale ed ecologica di Amiu. 🔗 Leggi su Genovatoday.it