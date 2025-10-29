Nuovo direttore sportivo Juventus | Chiellini ufficializza il nuovo innesto dubbi sulle tempistiche Tutti gli aggiornamenti

Nuovo direttore sportivo Juventus, l'ex capitano ufficializza l'arrivo del nuovo innesto: l'annuncio non è imminente, ma la figura arriverà. Mancava solo la conferma ufficiale, ed è arrivata da una delle voci più autorevoli della nuova dirigenza bianconera. Giorgio Chiellini, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juventus-Udinese, ha di fatto annunciato l'imminente arrivo del nuovo Direttore Sportivo, l'ultimo tassello mancante nell'organigramma disegnato da Damien Comolli. Pur senza fare nomi, l'ex capitano ha dato una tempistica e ha confermato che l'innesto ci sarà. Chiellini: la conferma sul nuovo DS.

Stefano Clerici è il nuovo Direttore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, subentra a Piccarolo. Vai su Facebook

Juventus, arriva un nuovo nome nella ricerca del direttore sportivo - I bianconeri sono in cerca di un nuovo ds e tra le vari nomi c'è anche quello di Johannes Spors. sportpaper.it scrive

Chiellini, da Tudor a Spalletti e oltre: “Nuovo arrivo alla Juve nelle prossime settimane” - Ancora sull'esonero di Tudor: "Chiaro che è stata una decisione sofferta per mille motivi, non solo perché non è nel dna della Juve ma anche per una persona che ci ha dato tanto tanto in questi mesi. Come scrive tuttosport.com

Nuovo direttore sportivo Juve: spunta la candidatura di Johannes Spors. Ecco cosa filtra e perché piace al club bianconero - Ecco cosa filtra e perché l’ex dirigente del Genoa piace al club bianconero La Juventus è pronta ad avviare una profonda riorgan ... juventusnews24.com scrive