Nuovo contratto per colf e badanti | aumenti medi mensili da 100 euro e più tutele per i lavoratori

Aumenti salariali e nuove tutele. L’ipotesi di accordo del nuovo contratto collettivo per colf e badanti è stata firmata. In vigore dal primo novembre, prevede un incremento dei minimi salariali e nuove misure di tutela per i lavoratori e le lavoratrici del settore. L’intesa, siglata dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf e dalle associazioni datoriali Fidaldo e Domina, coinvolge oltre 817mila assistenti familiari. L’incremento dei minimi salariali sarà di 100 euro lordi a regime sul livello medio BS, cioè l’inquadramento del personale domestico, nello specifico di un collaboratore familiare o assistente che si occupa di persone autosufficienti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovo contratto per colf e badanti: aumenti medi mensili da 100 euro e più tutele per i lavoratori

