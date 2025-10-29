Nuovo colpo di scena Stadio e ordine publico Niente laziali a Pisa
PISA Troppi rischi e, soprattutto, troppe tensioni. Pisa-Lazio, a quanto pare, si giocherà senza tifosi ospiti. È quanto è emerso nella riunione di ieri del Comitato per l’ordine pubblico in Prefettura. La decisione finale sarà comunicata dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del ministero dell’Interno, ma per gli 1.100 supporter laziali che avevano già acquistato il biglietto per il settore ospiti l’Arena sarà off limits. Il Pisa li rimborserà regolarmente. Tuttavia restano le preoccupazioni che alcuni gruppi di tifosi, soprattutto delle frange più estreme degli ultrà, possano comunque raggiungere Pisa e per questo saranno predisposte misure di sicurezza severissime. 🔗 Leggi su Lanazione.it
