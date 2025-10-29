Nuovo bonus mamme lavoratrici | requisiti importi e come fare domanda entro il 7 dicembre
Dopo mesi di attesa, l’Inps ha pubblicato la circolare n. 139 del 2025 che dà il via ufficiale alle domande per il nuovo bonus mamme lavoratrici 2025. La novità principale di quest’anno riguarda le modalità di richiesta: non si passa più attraverso il datore di lavoro, ma è la lavoratrice stessa a presentare la domanda direttamente all’Istituto, entro la scadenza del 7 dicembre 2025. Il contributo, un sostegno economico per le madri lavoratrici, è stato riconfigurato dal decreto Omnibus (DL n. 952025) che ha sostituito l’originario esonero contributivo con un assegno erogato in un’unica soluzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
