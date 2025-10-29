nuovo bonus mamme come fare richiesta e il termine di scadenza

È stata pubblicata la circolare che consente l’invio delle domande per il nuovo bonus mamme lavoratrici 2025. Si tratta della numero 139 del 2025, che prevede alcune novità rispetto al recente passato. La principale riguarda le modalità di richiesta: non occorre più passare dal proprio datore di lavoro. Bonus mamme 2025, a chi spetta. Il bonus mamme lavoratrici è stato ripensato, sostituendo l’esonero contributivo precedente con un vero e proprio assegno, erogato in un’unica soluzione. Come detto, inoltre, è stato modificato il sistema di richiesta, che prevede l’azione della diretta interessata, che procederà a presentare domanda all’Istituto, entro la scadenza indicata. 🔗 Leggi su Dilei.it

