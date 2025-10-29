Nuovo Bonus Mamme | al via le domande per l’integrazione da 40 euro al mese

Arriva una piccola boccata d’ossigeno per le madri lavoratrici italiane. Con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’Inps ha dato ufficialmente il via libera operativo al Nuovo Bonus Mamme, la misura introdotta dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, poi convertito nella legge 8 agosto 2025, n. 118. Un aiuto pensato per alleggerire il peso del caro-vita e incentivare la permanenza delle donne nel mercato del lavoro: 40 euro mensili per ogni mese di attività nel 2025, destinati alle lavoratrici con almeno due figli e redditi inferiori ai 40.000 euro annui. Il bonus. Il bonus sarà erogato in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, o entro febbraio 2026 nei casi di presentazione tardiva delle domande. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovo Bonus Mamme: al via le domande per l’integrazione da 40 euro al mese

Argomenti simili trattati di recente

Nuovo Bonus mamme 2025, fino a 480 euro a dicembre. Domanda, anche per le supplenti, entro il 6 dicembre. CIRCOLARE INPS - X Vai su X

Nuovo bonus mamme lavoratrici, le domande entro il 9 dicembre Vai su Facebook

Nuovo bonus mamme lavoratrici: requisiti, importi e come fare domanda entro il 7 dicembre - Il nuovo bonus mamme lavoratrici 2025 è attivo: fino a 480 euro alle lavoratrici con almeno 2 figli. Si legge su quifinanza.it

Bonus mamme 2025, via alle domande: come richiederlo, chi ne ha diritto e tutto quello che c’è da sapere - Dal 28 ottobre 2025 è possibile richiedere il nuovo bonus mamme: fino a 480 euro dall’INPS per lavoratrici con figli. Lo riporta rds.it

Nuovo Bonus Mamme 2025 fino a 480 euro: requisiti e come fare domanda (entro questa data) - Il nuovo Bonus Mamme 2025 offre fino a 480 euro alle lavoratrici con figli. Come scrive greenme.it